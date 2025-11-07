Лайфстайл

Астропрогноз для усіх знаків зодіаку на вихідні, 8-9 листопада 2025 року: чого очікувати від долі

За оцінками астрологів, вихідні 8–9 листопада принесуть період емоційного оновлення та внутрішнього переосмислення.

Про це повідомляє «ПЛ».

Після напруженого початку листопада енергетичний фон стає більш стабільним, і з’являється відчуття, що багато питань починають вирішуватися самі собою.

Для більшості знаків ці дні сприятимуть спілкуванню та налагодженню стосунків. Тельцям і Дівам варто зосередитися на фінансових справах, оскільки ймовірні позитивні зміни у сфері доходів.

Ракам астрологи радять бути уважними до порад близьких людей — саме цього уїк-енду можна почути щось, що допоможе визначити подальший життєвий напрям. Вогняним знакам — Левам, Овнам і Стрільцям — зірки пророкують сплеск творчої активності.

У неділю 9 листопада енергія дещо спадає, тож цей день краще присвятити відпочинку, самоаналізу або спокійним зустрічам. Для Скорпіонів і Козерогів це період, коли не варто приймати імпульсивних рішень — важливо дозволити подіям «дозріти».

Астрологи також звертають увагу на те, що в ці дні Місяць перебуватиме у знаку Терезів, тому посилюється прагнення до гармонії й компромісів. Якщо останнім часом у стосунках чи роботі накопичилася напруга, саме ці вихідні стануть моментом, коли можна все виправити без зайвих конфліктів.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 7 листопада 2025 року.

