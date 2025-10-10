До чого сняться інші шпалері у своїй кімнаті: пояснення сну з точки зору психологів

Сни, у яких людина бачить власну кімнату з іншими шпалерами, ніж у реальності, є глибоко символічними.

Про це повідомляє «ПЛ».

Психологи вважають, що така візуальна зміна простору відображає внутрішню потребу у перетвореннях або підсвідоме відчуття, що життя вимагає оновлення. Кімната у сновидінні символізує «я», тобто внутрішній світ людини, а шпалери — це оболонка, яка демонструє її образ назовні.

Якщо шпалери чужі або несподівано змінюють колір, це може означати, що людина відчуває вплив зовнішніх обставин або намагається відповідати чужим очікуванням.

Сон може свідчити про втрату власної ідентичності, коли хтось нав’язує свої правила чи стиль життя. Якщо нові шпалери здаються гарними, яскравими або приємними, це натяк на готовність до позитивних змін, творчого розвитку чи початку нового етапу.

Психологи радять звертати увагу на емоції у момент сну: страх або тривога свідчать про внутрішню невпевненість, тоді як радість і легкість — про гармонію з новим «я».

Часто такі сни з’являються напередодні важливих рішень або змін — наприклад, переїзду, зміни роботи чи початку нових стосунків. Це внутрішній сигнал про необхідність еволюції власного простору — не лише фізичного, а й емоційного.

