Чому тріскається морква і як цього уникнути?

Тріщини на моркві — це досить поширена проблема, яка може зіпсувати урожай. Про це повідомляє «ПЛ».

Причини цього явища можуть бути різними, але в більшості випадків вони пов’язані з умовами вирощування та доглядом за рослиною.

Основні причини появи тріщин:

• Різкий полив після посухи, коли морква раптово починає поглинати воду, а її шкірка не встигає розтягуватися.

• Глинистий або ущільнений ґрунт, що обмежує ріст коренеплоду.

• Відсутність мульчі, через що ґрунт перегрівається або пересихає.

• Генетика сорту: пізні та довгі сорти моркви частіше тріскаються.

• Надлишок азотних добрив, що провокує швидкий ріст моркви.

• Брак кальцію і бору, через що клітини стають крихкими.

• Перезрівання, коли морква довго залишається в землі.

Що потрібно робити, щоб уникнути тріщин:

• Регулярно поливати, підтримуючи оптимальну вологість ґрунту на глибині 15–30 см.

• Розпушувати ґрунт і додавати компост або пісок для поліпшення його структури.

• Мульчувати грядки травою або соломою, щоб зберегти вологу і запобігти перегріву.

• Обирати сорти моркви, стійкі до тріщин.

• Вносити в ґрунт калій, фосфор, кальцій і бор, уникаючи надмірного азоту.

• Збирати моркву вчасно, не залишаючи її в землі надовго.

Дотримання цих простих порад допоможе вам виростити моркву без тріщин і зберегти її смак і соковитість протягом усього зберігання.

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