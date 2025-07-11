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Чому тріскається морква і як цього уникнути?

Карина Шевченко Send an email 2 часа ago
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Чому тріскається морква і як цього уникнути?
Чому тріскається морква і як цього уникнути?

Тріщини на моркві — це досить поширена проблема, яка може зіпсувати урожай. Про це повідомляє «ПЛ».

Причини цього явища можуть бути різними, але в більшості випадків вони пов’язані з умовами вирощування та доглядом за рослиною.

Основні причини появи тріщин:
• Різкий полив після посухи, коли морква раптово починає поглинати воду, а її шкірка не встигає розтягуватися.
• Глинистий або ущільнений ґрунт, що обмежує ріст коренеплоду.
• Відсутність мульчі, через що ґрунт перегрівається або пересихає.
• Генетика сорту: пізні та довгі сорти моркви частіше тріскаються.
• Надлишок азотних добрив, що провокує швидкий ріст моркви.
• Брак кальцію і бору, через що клітини стають крихкими.
• Перезрівання, коли морква довго залишається в землі.

Що потрібно робити, щоб уникнути тріщин:
• Регулярно поливати, підтримуючи оптимальну вологість ґрунту на глибині 15–30 см.
• Розпушувати ґрунт і додавати компост або пісок для поліпшення його структури.
• Мульчувати грядки травою або соломою, щоб зберегти вологу і запобігти перегріву.
• Обирати сорти моркви, стійкі до тріщин.
• Вносити в ґрунт калій, фосфор, кальцій і бор, уникаючи надмірного азоту.
• Збирати моркву вчасно, не залишаючи її в землі надовго.

Дотримання цих простих порад допоможе вам виростити моркву без тріщин і зберегти її смак і соковитість протягом усього зберігання.

Окрім того, спеціалісти розповіли, як правильно садити смородину на городі.

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Карина Шевченко Send an email 2 часа ago
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