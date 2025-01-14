Як швидко позбутися неприємного запаху на кухні без провітрювання: простий лайфхак

Коли на плиті пригорає їжа, кухня наповнюється неприємним запахом, а бажання позбутися його змушує відчиняти вікна, створюючи протяг.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Ukr.media.

Однак у холодну пору року це не завжди зручно. Є простий спосіб усунути запах гару, не охолоджуючи приміщення.

Для цього налийте воду в невелику каструлю або сотейник, додайте цитрусову шкірку і нагрівайте на слабкому вогні. Найкраще продовжувати процес доти, доки приємний цитрусовий аромат не витіснить запах гару, або довести суміш до кипіння і залишити на плиті, щоб пара рівномірно поширилася кімнатою.

Для посилення ефекту можна додати у воду сік лимона. Підійдуть також шкірка апельсинів, мандаринів або грейпфрутів, адже вони багаті ефірними оліями, які відмінно справляються з усуненням неприємних запахів.

Альтернативний метод — використання оцту. Налийте трохи оцту в каструлю, нагрійте його близько 20 хвилин і залиште для випаровування. Пари оцту ефективно нейтралізують запах гару, а його власний аромат незабаром вивітриться, залишивши повітря свіжим.

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