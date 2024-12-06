Як правильно доглядати за орхідеєю взимку

Орхідеї — це прекрасні квіти, які тішитимуть вас своєю красою, якщо правильно за ними доглядати. Це особливо важливо взимку, коли світловий день стає коротшим, що є додатковим стресом для рослин з тропічних країв.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Mirror.

Як радять фахівці з ботаніки, орхідеї краще розміщувати біля вікон, щоб надати їм достатньо освітлення у період цвітіння. Добре підійдуть східні та південні вікна.

За словами експертів, щоб продовжити життя цих прекрасних квітів, потрібно зробити все можливе, щоб вона отримувала достатньо світла під час коротших зимових днів. Для цього радять перенести орхідея в найбільш сонячну кімнату у домі або кімнату з найбільшою кількістю вікон.

«Орхідеї люблять яскраве непряме світло більшості будинків або офісів», — зазначають фахівці з Just Add Ice Orchids.

Секрет процвітання орхідей полягає в балансі світла, температури, вологості та повітря, які вони отримують у вашому домі.

Якщо ж ваші квіти в’януть, це може вказувати на те, що їм не підходить навколишнє середовище, особливо якщо стебло орхідеї пожовкло.

Для уникнення сонячних опіків, експерти радять тримати свою рослину на північному або східному вікні подалі від прямого сонця.

Фахівці також попереджають, що додаткові ознаки, такі як опадання бутонів, можуть свідчити про те, що ваша орхідея піддається протягу, можливо, через вхідні двері чи вікно.

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