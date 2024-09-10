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Як приготувати червону рибу, щоб вона вийшла м’якою і соковитою

Червона риба містить багато необхідних вітамінів і мінералів, які потрібні нашому організму.

Арина Марченко Send an email 15 часов ago
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Червона риба
Як приготувати червону рибу, щоб вона вийшла м’якою і соковитою

Тому її корисно включити до раціону харчування. А щоб риба вийшла м’якою і соковитою, її варто приготувати у вершковому соусі, але не звичайному, а часниково-лимонному. Як це зробити, розповідає Первая Лента з посиланням на на сторінці фудблогерку Наталію з ніком talli sun в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування цієї страви вам знадобляться:

  • філе червоної рибки – 2 шт.;
  • вершкове масло (мʼяке) – 4-5 ст.л.;
  • лимон – 1 шт. (великий);
  • часник – 4 великих зубчики;
  • зелень (петрушка);
  • помідори чері;
  • спаржева квасоля (можна заморожену);
  • перець;
  • оливкова олія.

Спосіб приготування

Філе риби промиваємо і викладаємо в форму.

До вершкового масла додаємо подрібнений або вичавлений часник, цедру 1 лимона та сік 1/2 лимона, подрібнену петрушку, перець.

Все перемішуємо.

Викладаємо масло на рибу.

Помідори розрізаємо навпіл. Квасолю, якщо заморожена, опускаємо в киплячу воду і варимо буквально 1-2 хвилини. Після цього заливаємо її холодною водою.

З’єднуємо квасолю і помідори, додавши оливкову олію та сік 1/2 лимона.

Викладаємо овочі до риби.

Запікаємо в духовці при температурі 190 градусів 20-25 хвилин.

Подаємо до столу. Страву краще споживати, коли вона гаряча. Приємного смаку.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати салат з куркою і баклажанами.

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Арина Марченко Send an email 15 часов ago
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