Як приготувати червону рибу, щоб вона вийшла м’якою і соковитою
Червона риба містить багато необхідних вітамінів і мінералів, які потрібні нашому організму.
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Тому її корисно включити до раціону харчування. А щоб риба вийшла м’якою і соковитою, її варто приготувати у вершковому соусі, але не звичайному, а часниково-лимонному. Як це зробити, розповідає Первая Лента з посиланням на на сторінці фудблогерку Наталію з ніком talli sun в Instagram.
Інгредієнти
Для приготування цієї страви вам знадобляться:
- філе червоної рибки – 2 шт.;
- вершкове масло (мʼяке) – 4-5 ст.л.;
- лимон – 1 шт. (великий);
- часник – 4 великих зубчики;
- зелень (петрушка);
- помідори чері;
- спаржева квасоля (можна заморожену);
- перець;
- оливкова олія.
Спосіб приготування
Філе риби промиваємо і викладаємо в форму.
До вершкового масла додаємо подрібнений або вичавлений часник, цедру 1 лимона та сік 1/2 лимона, подрібнену петрушку, перець.
Все перемішуємо.
Викладаємо масло на рибу.
Помідори розрізаємо навпіл. Квасолю, якщо заморожена, опускаємо в киплячу воду і варимо буквально 1-2 хвилини. Після цього заливаємо її холодною водою.
З’єднуємо квасолю і помідори, додавши оливкову олію та сік 1/2 лимона.
Викладаємо овочі до риби.
Запікаємо в духовці при температурі 190 градусів 20-25 хвилин.
Подаємо до столу. Страву краще споживати, коли вона гаряча. Приємного смаку.
Раніше ПЛ писала про те, як приготувати салат з куркою і баклажанами.