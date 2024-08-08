Як приготувати ідеальну яєчню-скрембл: секрети від Гордона Рамзі

Проте в приготуванні такої ніби простої страви є свої тонкощі. Відомий британський шеф-кухар Гордон Рамзі поділився секретами приготування. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання Mirror.

Як готувати яєчню-скрембл

Яєчня-скрембл дещо схожа у приготуванні на омлет — перед виливанням яєць на пательню їх також необхідно збити.

Відмінність цієї страви полягає в тому, що розсипчастий скрембл має кремоподібну текстуру. Такого «ефекту» можна досягти додатковим перемішуванням яєць на пательні, безпосередньо під час смаження.

Крім цього, для приготування скремблу не завжди використовують молоко або вершки. Таку страву можуть готувати винятково з яєць.

Крім яєчні-скрембл, ви можете приготувати інші корисні страви на сніданок.

Втім, є ще декілька моментів у приготуванні яєчні-скрембла, про які ви могли не знати.

Не соліть яєчню заздалегідь

Як зазначає Гордон Рамзі, якщо посолити яєчню заздалегідь, то що характерна текстура зруйнується ще до того, як ви почнете готувати.

Додавайте дрібку морської або звичайної солі після того, як знімете готовий скрембл з пательні. Таке ж правило діє і для спецій — краще додавати їх до свого смаку, коли страва вже буде на тарілці.

Розбивайте яйця одразу в пательню

Шеф-кухар зауважує, що додатково збивати яйця в мисці до переливання на пательню не потрібно. Можна одразу розбити яйця одразу в пательню, перемішуючи їх під час смаження.

Постійно помішуйте яєчню

Для приготування ідеальної яєчні-скрембл, страву треба постійно перемішувати під час смаження.

Завдяки цьому яєчня смажиться рівномірно. До того ж це пришвидшує приготування.

Готуйте страву на середньому вогні

Якщо тримати пательню на сильному вогні, то яєчня легко стає гумовою.

Щоб досягти потрібної пухкої текстури, потрібно смажити омлет на середньому вогні.

Періодично знімайте пательню з вогню

Знімайте пательню з вогню на 20 секунд, як тільки маса починає ставати густою, і продовжуйте перемішувати яйця.

Потім поверніть пательню на вогонь на 90 секунд.

Додайте холодні вершки до готової страви

Для зупинки процесу смаження і збереження ніжної текстури скремлу, шеф-кухар радить додати до страви крихітну кількість чогось холодного — наприклад, сметани, вершкового масла або густих збитих вершків.

Це потрібно робити одразу після того, як ви знімете скрембл з вогню після її приготування.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати смачний та корисний інста-сніданок.