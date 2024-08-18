Як приготувати салат з куркою і баклажанами: спробуєте раз – захочете готувати постійно

Проте ці фіолетові овочі можна використовувати в багатьох інших стравах. Додати їх у салат, поливати соусом або навіть зробити з цих овочів крем-суп.

Первая Лента розповідає, як приготувати салат з баклажанами і куркою.

Інгредієнти

баклажан — 1 шт.;

філе куряче — 200 г;

морква — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

помідор — 1-2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

кінза — до смаку;

майонез (або сметана) — 3-5 ст. л.;

сіль — до смаку;

перець — до смаку;

паприка — до смаку;

хмелі-сунелі — до смаку.

Спосіб приготування

Підготуйте куряче філе. Промийте, посоліть, приправте хмелі-сунелі та паприкою, та залиште на 10-15 хвилин.

Баклажан промийте і наріжте кружечками завтовшки 1-2 см. Після цього кілечка розріжте навпіл, перекладіть у глибоку ємність і залийте підсоленою водою на 15 хвилин.

В цей час потрібно посмажити філе до готовності на невеликому вогні під кришкою. Відтисніть рідину з баклажана — і присмажте овочі до золотавої скоринки в окремому посуді.

Далі потрібно помити і почистити моркву та перець, нарізати їх соломкою, видаливши з перцю насіння та плодоніжку. Також очистіть цибулю, наріжте її на пів кільця, а потім також посмажте до розм’якшення.

Далі вкидаємо на пательню моркву, а за 3-4 хвилини — перець. Коли овочі підрум’яняться, починайте змішувати інгредієнти салату.

Наріжте філе невеликими кубиками. Помийте помідор і також наріжте овоч кубиками. М’яку частину помідора краще не використовувати, щоб в салаті не було забагато рідини.

Далі потрібно перекласти філе в глибоку миску разом з овочами, додати кінзу або петрушку — і заправити салат майонезом, сметаною або натуральним йогуртом.

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