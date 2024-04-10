Що потрібно придбати перед появою цуценяти вдома

Перед вами стоїть нелегке завдання — навчити малюка «правильним» звичкам, виробити в нього потрібні для дресування та послуху рефлекси, щоб перебування собаки не обмежувалося лише порваними шпалерами і диваном.

Первая Лента з посиланням на Woman24 пише про те, що потрібно приготувати перед появою цуценяти вдома.

Місце для собаки

Сама головна покупка — це лежак для цуценяти, де буде його «місце», простір для ігор і відпочинку. Його можна зробити самостійно з підручних засобів (наприклад, зі старого матраца або шматка поролону, обшитого чохлом). Проте, краще придбати готовий варіант. Каталоги товарів для собак пропонують кілька видів лежаків, як от:

Підстилка, що складається. Цей варіант підійде для тих, хто часто подорожує і ходить в гості з собакою. Підстилка м’яка, тепла і легко складається.

Цей варіант підійде для тих, хто часто подорожує і ходить в гості з собакою. Підстилка м’яка, тепла і легко складається. Накидка на диван. Така річ буде корисною в домі тим, хто дозволяє вихованцям спати на дивані. Він більше підходить для чотирилапих дрібних порід. Завдяки накидці у собаки з’являється шматок місця на дивані, де він буде відпочивати і гратися.

Така річ буде корисною в домі тим, хто дозволяє вихованцям спати на дивані. Він більше підходить для чотирилапих дрібних порід. Завдяки накидці у собаки з’являється шматок місця на дивані, де він буде відпочивати і гратися. Ліжко з бортиками. Один із найбільш зручних варіантів для собак. Це кругле або овальне ліжечко з бортиками. Підходить представникам великих порід, які люблять спати головою на подушці.

Один із найбільш зручних варіантів для собак. Це кругле або овальне ліжечко з бортиками. Підходить представникам великих порід, які люблять спати головою на подушці. Матрац. Для собак матраци виготовляються з міцної тканини. Вони щільно набиті холофайбером або поролоном. Для теплої пори року можна придбати тонкий, легкий матрац.

Для собак матраци виготовляються з міцної тканини. Вони щільно набиті холофайбером або поролоном. Для теплої пори року можна придбати тонкий, легкий матрац. Ліжко для собак. Виготовлення відбувається аналогічно із тим, як ліжка для людей. Мають м’яку основу на 4 ніжках, що не провалюється. Можна купити розкладне ліжечко для подорожей. Підходить такий варіант великим собакам.

Додатково місце цуценя можна закрити воротами безпеки чи придбати спеціальний манеж. З таким інвентарем вихованця можна залишити без нагляду, не переживаючи за те, що у процесі гри він травмується або зіпсує майно.

Аксесуари для цуценяти

Крім спального місця, цуценяті треба багато аксесуарів:

Миски. Їх має бути 2 — для води і їжі. Досвідчені заводчики не рекомендують купувати подвійні миски. По-перше, якщо тварина переверне миску, то вода та їжа опиняться на підлозі. А по-друге, складно міняти воду. Найкращий варіант — це дві металеві миски. Їх зручно мити, а цуценя не погризе їх у процесі гри.

Їх має бути 2 — для води і їжі. Досвідчені заводчики не рекомендують купувати подвійні миски. По-перше, якщо тварина переверне миску, то вода та їжа опиняться на підлозі. А по-друге, складно міняти воду. Найкращий варіант — це дві металеві миски. Їх зручно мити, а цуценя не погризе їх у процесі гри. Пелюшки. Гігієнічні пелюшки потрібні на перший час, доки цуценя не привчитися ходити в туалет на вулицю. Відразу беріть кілька пелюшок, щоб у малюка завжди було сухе і чисте місце.

Гігієнічні пелюшки потрібні на перший час, доки цуценя не привчитися ходити в туалет на вулицю. Відразу беріть кілька пелюшок, щоб у малюка завжди було сухе і чисте місце. Ошийник та повідець. Цуценя треба привчати заздалегідь, у домашніх умовах. Щоб скелет правильно формувався краще взяти не нашийник, а шлею.

Цуценя треба привчати заздалегідь, у домашніх умовах. Щоб скелет правильно формувався краще взяти не нашийник, а шлею. Іграшки. Щоб цуценя не гралося з вашим взуттям і предметами інтер’єру, в нього мають бути іграшки. Обирати слід міцні, без дрібних деталей та гострих кутів. Запасіться відразу декількома іграшками, особливо якщо плануєте залишати цуценя вдома одного.

Щоб цуценя не гралося з вашим взуттям і предметами інтер’єру, в нього мають бути іграшки. Обирати слід міцні, без дрібних деталей та гострих кутів. Запасіться відразу декількома іграшками, особливо якщо плануєте залишати цуценя вдома одного. Засоби догляду. До них відносяться шампуні, гребінці, фурмінатор, щітка для вичісування шерсті, особистий рушник.

Окремо продаються корм, вітаміни, засоби від бліх і кліщів. У цих питаннях краще проконсультуватися з ветеринаром, щоб не нашкодити малюкові.

Раніше ПЛ писала про те, чому не варто витрачати гроші на Омегу-3.