Що потрібно придбати перед появою цуценяти вдома
Якщо у вашому будинку незабаром з’явиться домашній улюбленець, варто подбати про те, щоб він мав всі умови для комфортного перебування в домі.
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Перед вами стоїть нелегке завдання — навчити малюка «правильним» звичкам, виробити в нього потрібні для дресування та послуху рефлекси, щоб перебування собаки не обмежувалося лише порваними шпалерами і диваном.
Первая Лента з посиланням на Woman24 пише про те, що потрібно приготувати перед появою цуценяти вдома.
Місце для собаки
Сама головна покупка — це лежак для цуценяти, де буде його «місце», простір для ігор і відпочинку. Його можна зробити самостійно з підручних засобів (наприклад, зі старого матраца або шматка поролону, обшитого чохлом). Проте, краще придбати готовий варіант. Каталоги товарів для собак пропонують кілька видів лежаків, як от:
- Підстилка, що складається. Цей варіант підійде для тих, хто часто подорожує і ходить в гості з собакою. Підстилка м’яка, тепла і легко складається.
- Накидка на диван. Така річ буде корисною в домі тим, хто дозволяє вихованцям спати на дивані. Він більше підходить для чотирилапих дрібних порід. Завдяки накидці у собаки з’являється шматок місця на дивані, де він буде відпочивати і гратися.
- Ліжко з бортиками. Один із найбільш зручних варіантів для собак. Це кругле або овальне ліжечко з бортиками. Підходить представникам великих порід, які люблять спати головою на подушці.
- Матрац. Для собак матраци виготовляються з міцної тканини. Вони щільно набиті холофайбером або поролоном. Для теплої пори року можна придбати тонкий, легкий матрац.
- Ліжко для собак. Виготовлення відбувається аналогічно із тим, як ліжка для людей. Мають м’яку основу на 4 ніжках, що не провалюється. Можна купити розкладне ліжечко для подорожей. Підходить такий варіант великим собакам.
Додатково місце цуценя можна закрити воротами безпеки чи придбати спеціальний манеж. З таким інвентарем вихованця можна залишити без нагляду, не переживаючи за те, що у процесі гри він травмується або зіпсує майно.
Аксесуари для цуценяти
Крім спального місця, цуценяті треба багато аксесуарів:
- Миски. Їх має бути 2 — для води і їжі. Досвідчені заводчики не рекомендують купувати подвійні миски. По-перше, якщо тварина переверне миску, то вода та їжа опиняться на підлозі. А по-друге, складно міняти воду. Найкращий варіант — це дві металеві миски. Їх зручно мити, а цуценя не погризе їх у процесі гри.
- Пелюшки. Гігієнічні пелюшки потрібні на перший час, доки цуценя не привчитися ходити в туалет на вулицю. Відразу беріть кілька пелюшок, щоб у малюка завжди було сухе і чисте місце.
- Ошийник та повідець. Цуценя треба привчати заздалегідь, у домашніх умовах. Щоб скелет правильно формувався краще взяти не нашийник, а шлею.
- Іграшки. Щоб цуценя не гралося з вашим взуттям і предметами інтер’єру, в нього мають бути іграшки. Обирати слід міцні, без дрібних деталей та гострих кутів. Запасіться відразу декількома іграшками, особливо якщо плануєте залишати цуценя вдома одного.
- Засоби догляду. До них відносяться шампуні, гребінці, фурмінатор, щітка для вичісування шерсті, особистий рушник.
Окремо продаються корм, вітаміни, засоби від бліх і кліщів. У цих питаннях краще проконсультуватися з ветеринаром, щоб не нашкодити малюкові.
Раніше ПЛ писала про те, чому не варто витрачати гроші на Омегу-3.