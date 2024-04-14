Як не втомлюватися впродовж робочого дня: сім корисних порад

Первая Лента з посиланням на UA.Новини ділиться корисними порадами, як не втомлюватись впродовж робочого дня.

Висипайтеся

Всі ми поручасто ігноруємо це правило, а це веде тільки до одного – накопичення втоми протягом тижня. Намагайтеся спати не менше 7 годин, а краще виділяйте 8-9 годин для відпочинку вночі.

Обідня перерва – час для відпочинку

В обідню перерву повністю відволічіться від роботи, вийдіть на вулицю, прогуляйтесь і не сидіть у соцмережах. Скористайтеся цим часом правильно!

Не беріть роботу додому

Подумайте про те, як правильно організувати свій робочий час, щоб не залишатися після роботи і тим більше брати завдання додому.

Навчіться залишати роботу на роботі, а повертаючись додому – відпочивати. Ставтеся до всього з позитивом і не перетворюйтесь на затятого перфекціоніста.

Не забувайте харчуватися

Не пропускайте сніданок, беріть на роботу повноцінний обід, не забувайте про правильні перекуси у вигляді горіхів і фруктів.

Робіть маленькі перерви

Кожні 2-3 години на роботі розряджайте 10-15-хвилинними перервами. Це корисно і для очей, і для спини, і для вашої психіки.

Створіть комфортну обстановку

Попросіть на роботі собі зручне крісло, обирайте зручне для вас взуття та одяг. Попіклуйтеся про те, щоб біля вас булла чиста питна вода, адже зневоднення – одна з причин втоми.

Не забувайте про фізичні вправи

Регулярна фізична активність підвищує витривалість, тому фітнес 3-4 рази на тиждень після роботи – це маст-хев. Якщо у вас сидяча робота, фітнес повинен бути аеробним, активним, а якщо ви працюєте фізично – можна обирати між стретчингом або плаванням.

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