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Як стильно та неординарно прикрасити паску до Великодня: всі будуть у захваті!

Великдень – це не лише свято духовного оновлення, але й час, коли сім’я збирається за столом і куштує смачні традиційні страви.

Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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Серед них паска займає почесне місце, стаючи окрасою святкового столу.

Напередодні свята багато господинь намагаються вигадати неординарну прикрасу на паску, щоб вона виділялася і не булла схожою на інші. Кожна хоче продемонструвати твій талант. Первая Лента розповість, як прикрасити паску до свята, щоб вразити рідних та близьких.

Маршмеллоу

Найпростіший спосіб – покрити паску білковою глазур’ю та замість традиційної посипки використовувати маленькі маршмеллоу. Різнокольорові або однотонні солодощі подарують пасці веселий та святковий вигляд.

Фото: Pinterest

Макаруни

Справжні гурмани можуть прикрасити паску макарунами. Ці вишукані тістечка можна виготовити власноруч або придбати в кондитерській. Вони перетворять вашу паску на справжній витвір мистецтва.

Фото: 12 канал

Горіхи, сухофрукти, насіння

Переберіть ваші домашні запаси та знайдіть там все, що вам подобається. Ці прості інгредієнти стануть відмінним доповненням до пасхального декору.

Фото: 24 канао

Різнокольорова глазур

Додайте кольорових ноток за допомогою харчових барвників і перетворіть паску на веселку. Різнокольорові глазурі можна доповнити посипкою, шматочками шоколаду чи горіхів.

Фото: корреспондент

Пряники

Любителі пряників можуть створити декор з цих виробів. Такі прикраси не лише порадують дітей, але й додадуть святковій випічці домашнього затишку.

Фото: babene

Свіжі ягоди та фрукти

Якщо ви надаєте перевагу натуральному декору, не бійтесь використовувати свіжі ягоди або фрукти. Викладені на глазурі, вони додадуть пасці не лише вишуканий вигляд, але й свіжий аромат.

Фото: 24 канал

Яйця

Який ж декор без традиційного символу. Це можуть бути як неїстівні гніздечка, так і апетитні шоколадні яйця, які стануть не лише окрасою, але й смачним доповненням до виробу.

Фото: Інформатор

Раніше ПЛ писала про те, чи справді шкідливе морозиво і яку порцію можна з’їдати щодня.

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Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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