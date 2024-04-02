Для чого чайні пакетики кидають в унітаз: цього ви точно не знали!

Втім, мало хто знає, що чайні пакетики можуть стати у нагоді не лише для заварювання чаю. Їх можна використовувати для вирішення багатьох побутових проблем. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на РадіоТрек.

Для чого чайні пакетики кидають в унітаз

Чайні пакетики допоможуть позбуватися жовтого нальоту в унітазі.

Просто покладіть пакетики на наліт і залиште на кілька годин (або краще на всю ніч), а вранці протріть йоржиком. Ви не повірите своїм очам, але жовтизна зникне.

Чайні пакетики очистити унітаз від мікробів та запаху.

Чайні пакетики мають антибактеріальні властивості, тому вони допоможуть очистити унітаз від шкідливої мікрофлори та неприємного запаху.

Чайні пакетики можна використовувати для ароматизації туалету.

Чай з ароматичними добавками не лише очистить унітаз, але й наповнить туалет приємним запахом.

Для чого ще можна використати чайні пакетики

Для зняття втоми з очей

Заварені чайні пакетики можна використовувати як компреси для очей. Вони допоможуть зняти втому, набряки та почервоніння.

Для полірування меблів

Пакетики з чорним чаєм ідеально підійдуть для полірування меблів. Вони допоможуть видалити пил, бруд та навіть дрібні подряпини.

Раніше ПЛ писала про те, які проблеми з зубами ніколи не можна ігнорувати.