Які проблеми з зубами ніколи не можна ігнорувати

Однак мало хто задумується про те, що ігнорування проблем з зубами може призвести до страшніших наслідків у майбутньому. І до того ж, лікування таких проблем потребуватиме чималих коштів.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт Huffpost.

Стоматолог Акеадра Белл зазначив, що проблеми з зубами та ігнорування візиту до спеціаліста можуть призвести до серйозних проблем у майбутньому.

Які проблеми не можна ігнорувати

Кровотеча під час чищення. Лікар наголошує, що кровотеча під час чищення зубів може бути ранньою ознакою пародонтозу. На початкових стадіях проблема може впливати на тканину ясен та стати причиною пошкодження кісток, якщо її не лікувати.

Будь-який зубний біль. Ваш стоматолог повинен знати про біль будь-якого типу. І не важливо, чи це біль у зубах, чи яснах.

Біль може вказувати на наявність карієсу або захворювання ясен. Тому при будь-якому болі потрібно звертатись до стоматолога.

Чутливість до температури. Якщо ваші зуби чутливі до температури, особливо холодної, вам варто звернути на це увагу.

Наприклад, людина може відчувати біль або різку пульсацію, коли кусає морозиво. В результаті зовні зуби можуть виглядати здоровими, а емаль болісно реагує на різні подразники.

Як не варто доглядати за зубами

Багато людей вважають, що чим сильніше чистиш — тим краще. Однак занадто сильна чистка зубів може призвести до зносу зубної емалі та ясен, а також стати причиною підвищеної чутливості зубів.

Не варто чистити зуби більше двох разів на день. Адже під час частої чистки зубів поступово буде стиратися зубна емаль і пошкоджуватися ясна.

Щоб очищати рот від дрібних залишків їжі та бактерій після їжі рекомендується використовувати спеціальний ополіскувач або ж соляний розчин.

І наостанок, не забувайте чистити язик, оскільки саме він, найчастіше за все, є причиною неприємного запаху з рота. Коли ви закінчите чистити зуби, використовуйте скребок для язика або почистьте його зубною щіткою. Це суттєво зменшить кількість мікробів у роті та покращить подих.

Раніше ПЛ писала про те, що може статися з організмом, якщо ви будете замало їсти білка.