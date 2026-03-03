Як правильно пишеться слово «контрастний» або «контрасний»: пояснення лінгвістів

Питання правильного написання окремих слів української мови регулярно стає предметом дискусій у суспільстві, особливо в умовах активного розвитку цифрової комунікації.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із прикладів є варіант написання прикметника «контрастний», який нерідко помилково передають як «контрасний». Лінгвісти пояснюють: нормативною формою відповідно до чинного Український правопис є виключно написання з літерою «т».

Мовознавці підкреслюють, що слово походить від іменника «контраст», який має іншомовне походження і зберігає приголосний звук у всіх похідних формах. Випадіння літери відбувається переважно через фонетичне спрощення у розмовному мовленні, однак орфографічна норма не допускає такого скорочення.

Подібні помилки часто виникають через вплив усної мови на письмову, що є типовим явищем у періоди активної мовної трансформації.

Фахівці Інституту української мови зазначають, що цифрові платформи прискорюють поширення орфографічних неточностей, адже користувачі рідше перевіряють тексти перед публікацією. Водночас саме медіа та освітні ресурси відіграють ключову роль у формуванні мовних стандартів.

Коректне використання літературної норми сприяє підвищенню довіри до інформаційних джерел та підтримує якість публічного дискурсу.

Таким чином, написання «контрастний» є не лише мовним правилом, а й показником професійної культури тексту. Дотримання норм правопису залишається важливою складовою інформаційної грамотності в сучасному суспільстві.

