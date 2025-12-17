Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 16 по 21 грудня: що можна вигідно придбати

У другій половині грудня мережа супермаркетів «Сільпо» традиційно активізує акційні пропозиції, орієнтуючись на передсвятковий попит і зростання споживчої активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Період з 16 по 21 грудня 2025 року не є винятком: компанія робить ставку на комбінацію короткострокових знижок, програм лояльності та спеціальних умов для власників банківських карток, що дозволяє суттєво знизити середній чек для кінцевого покупця.

За офіційною інформацією ритейлера, ключовий акцент цього тижня зроблено на популярні категорії щоденного споживання, а також готову продукцію, яка традиційно має підвищений попит наприкінці року.

Окремі пропозиції передбачають механіку «два за ціною одного» за умови безготівкової оплати, що стимулює не лише економію, а й збільшення обсягу покупок за один візит. Паралельно діють акції на товари власного імпорту, які дозволяють мережі утримувати конкурентні ціни навіть в умовах загального зростання витрат на логістику.

Аналітики роздрібного ринку зазначають, що подібна стратегія вигідна обом сторонам: покупці отримують відчутну фінансову вигоду, а мережа — стабільний трафік у період пікового навантаження.

Водночас у «Сільпо» рекомендують перевіряти актуальні умови акцій безпосередньо перед покупкою, адже асортимент і наявність окремих позицій можуть змінюватися залежно від регіону та конкретного магазину.

