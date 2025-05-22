В Україні можуть початися відключення електроенергії та газу: думка експерта

В Україні існує ризик відключень електроенергії влітку через спекотну погоду та дефіцит газу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, попереджає про можливі проблеми в енергетичній системі країни.

Спекотні літні місяці традиційно призводять до збільшення споживання електроенергії, оскільки населення активно використовує кондиціонери та інші охолоджувальні пристрої. Це створює додаткове навантаження на енергосистему, яка вже стикається з труднощами через дефіцит газу.

За словами Попенка, недостатня кількість ресурсів для генерації електроенергії може призвести до необхідності запровадження графіків відключень для забезпечення стабільності енергопостачання.

«Ми повинні бути готові до можливих перебоїв у постачанні електрики. Необхідно знайти баланс між споживанням та доступними ресурсами», — зазначив він.

Крім того, експерти наголошують на важливості диверсифікації джерел енергії та переходу на альтернативні види пального для зменшення залежності від газу. Це стане ключовим фактором для забезпечення енергетичної безпеки України в умовах глобальних викликів.

Таким чином, українці повинні бути готові до можливих відключень електроенергії влітку. Важливо дотримуватися рекомендацій енергетичних компаній та знижувати споживання електрики в години пікового навантаження, щоб уникнути неприємних наслідків.

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