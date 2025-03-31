Великодній кошик у 2025 році подорожчав на 17%: причини зростання цін

Цьогоріч середня вартість великоднього кошика в Україні зросла до 1124,77 грн, що на 17% більше, ніж у 2024 році.

Про це повідмоляє «ПЛ».

Головними причинами такого здорожчання експерти називають інфляцію, зростання вартості енергоресурсів та сезонне підвищення попиту.

Основні складові великоднього набору – паска, яйця, м’ясні вироби, сир та хрін – зазнали різного ступеня подорожчання. Найбільше зросла ціна на м’ясні продукти, зокрема шинку та ковбаси, через збільшення собівартості виробництва. Вартість яєць теж зросла через зменшення пропозиції на ринку.

Економісти зазначають, що підвищення цін на великодні продукти є частиною загальної тенденції інфляційного тиску на ринок. Втім, попри подорожчання, українці не відмовляються від традиційних страв на Великдень, адже це одне з найважливіших свят у році.

Очікується, що після святкового періоду ціни стабілізуються, проте економісти радять споживачам планувати покупки заздалегідь та шукати вигідні пропозиції на ринку.

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