Не через «Дію» чи Укрпошту: українці зможуть отримати «тисячу Зеленського» ще одним способом

З 10 грудня ця послуга стала доступною через банки, які є партнерами програми «Зимова єПідтримка».

Про це пише Первая Лента з посиланням на УРА Информ.

Хто має право на допомогу

Скористатися програмою можуть такі категорії:

громадяни, які не мають РНУКНП через релігійні переконання;

пенсіонери, яким уже виповнилося 65 років;

опікуни або офіційні представники дітей до 18 років.

Як оформити виплату

Оформлення доступне лише через співпрацюючі з програмою банки. До переліку входять такі установи — «А-Банк», «Акордбанк», «ПриватБанк», Sense Bank, «Глобус Банк» і деякі інші.

Пенсіонерам віком від 60 років та людям з інвалідністю 1 і 2 групи надана можливість отримати тисячу гривень через «Укрпошту». Водночас решті українців, які відповідають умовам, необхідно використовувати для оформлення виплат мобільний додаток «Дія».

На що можна витратити гроші

Ці кошти мають вузький перелік, де можуть бути витрачені:

сплата комунальних послуг;

оплата мобільного зв’язку;

придбання книг;

купівля ліків;

благодійність, у тому числі на підтримку ЗСУ.

Завдяки цій програмі люди мають змогу отримати підтримку в складний зимовий період, використовуючи доступні засоби оформлення.

Раніше ПЛ писала про те, чи підвищуватимуть комунальні тарифи для українців у 2025 році.