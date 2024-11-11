«Вчительська тисяча»: хто отримає доплату у 2025 році

Водночас вихователі дитячих садків і викладачі профтехів не отримають відповідних доплат.

Уряд запланував збільшення розміру доплати до 2 тисяч гривень з вересня 2025 року.

Таку заяву зробив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в етері телемарафону. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

З 1 січня 2025 року українські вчителі загальної середньої освіти почнуть отримувати щомісячну надбавку до зарплати у розмірі 1000 гривень.

Рішення про щомісячну доплату вчителям ухвалювалось урядом з метою підвищення доходів освітян, особливо в умовах воєнного стану. Лісовий повідомив, що виплати у розмірі 1000 гривень на місяць автоматично нараховуватимуться всім вчителям загальної середньої освіти без додаткових дій з їхнього боку.

Це стосується не тільки досвідчених педагогів, а й тих, хто тільки почав працювати в школі, незалежно від місця роботи (місто чи село).

Хто не отримає «вчительську тисячу»

Доплата у розмірі 1000 гривень не передбачається певним категоріям педагогічних працівників:

вихователі дитячих садків;

викладачі професійно-технічних закладів освіти;

викладачі коледжів.

Це рішення стало причиною незадоволення серед освітян, оскільки вихователів та викладачів профтехів залишили без додаткової підтримки. Міністр освіти пояснив, що наразі фінансування цих категорій педагогів покладено здебільшого на органи місцевого самоврядування, яким надано право самостійно вирішувати питання, які стосуються доплат.

Лісовий повідомив про розробку механізмів, які дозволять платити більше тим громадам, які мають на це фінансові можливості, а також посприяє підвищенню заробітної платні вихователям та викладачам професійних закладів.

Урядом заплановане поступове підвищення розміру доплат для вчителів загальної середньої освіти. За словами Лісового, з вересня 2025 року доплата збільшиться до 2000 гривень на місяць. Це може слугувати додатковим стимулом для залучення молодих фахівців до вчительської професії, а також завдяки цьому можна частково компенсувати інфляційні втрати. Надбавка діятиме до завершення воєнного стану, після чого урядом буде переглянуто її розмір залежно від економічної ситуації в країні.

Лісовий повідомив, що загальна потреба для підвищення зарплат педагогічних працівників становить близько 300 мільярдів гривень, тоді як у бюджеті на 2025 рік заклали лише 12 мільярдів гривень. Саме по цій причині уряд запроваджує тимчасову доплату, яка дозволить підтримати вчителів без значних змін у структурі заробітної плати.

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