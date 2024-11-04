Курс валют на сьогодні, 4 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 листопада. Так, долар додав у ціні 7 копійок, євро виріс на 12 копійок, а злотий – на 2 копійки.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.

Курс валют на 4.11.2024

Долар США – 41,28 (+7 коп.)

Євро – 44,96 грн (+12 коп.)

Польський злотий – 10,32 грн (+2 коп.)

Курс долара в банках

ПриватБанк – 40,95 — 41,55 грн

Ощадбанк – 41,15 — 41,6 грн

Укргазбанк – 41,52 — 41,6 грн

Курс євро в банках

ПриватБанк – 44,25 — 45,25 грн

Ощадбанк – 44,7 — 45,5 грн

Укргазбанк – 44,9 — 45,3 грн

Курс злотого в банках

ПриватБанк – 10,21 — 10,36 грн

Ощадбанк – 9,85 — 10,55 грн

Укргазбанк – 10,0 — 11,0 грн

В обмінниках за долар пропонують 41,55 грн. Продають за 41,58 грн.

Євро в обмінниках купують в середньому за 45,11 грн. Продають за 45,25 грн.

За злотий пропонують 10,35 грн. Продають за 10,45 грн.

Експерти вважають, що на поточному тижні можлива турбулентність на фінансовому ринку, викликана виборами президента США. Ця подія визначатиме не лише майбутнє для України, але й подальшу долю гривні щодо її вартості до долара.

Раніше ПЛ писала про те, як зміняться тарифи на комуналку з 1 листопада.