Курс валют на сьогодні, 21 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 жовтня. Так, порівняно з вихідними, вартість долара США не змінилася. Водночас євро і злотий трохи втратили в ціні.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Курс валют на 21.10.2024

Долар США – 41,23 (+/- 0коп.)

Євро – 44,72 (-8 коп.)

Польський злотий – 10,37 (-1 коп.)

В обмінниках за долар пропонують 41,45 грн. Продають по 42 грн.

Євро в обмінниках купують в середньому за 45,45 грн. Продають за 45,3 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк – 40,90-41,50 грн

Ощадбанк — 41,05-41,55 грн

ПУМБ – 41,10-41,60 грн

Укрсиббанк – 40,95-41,50 грн

Укрексімбанк – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

ПриватБанк – 44,50-45,50 грн

Ощадбанк — 44,65-45,40 грн

ПУМБ – 44,60-45,20 грн

Укрсиббанк – 44,40-45,30 грн

Укрексімбанк – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

ПриватБанк – 10,36-10,52 грн

Ощадбанк — 9,90-10,60 грн

Укрексімбанк — 10,25-10,55 грн

ПУМБ – 10,10-10,50 грн

Варто зазначити, що на минулому тижні стало відомо, що облікова ставка, тобто відсоток річних, під який НБУ кредитує комерційні банки, була залишена на рівні 13%. Крім того, як повідомив глава НБУ Андрій Пишний, долар тепер коливатиметься у ширшому коридорі.

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