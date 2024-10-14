Финансы
Курс валют на сьогодні, 14 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Після вихідних долар та євро втратили в ціні.
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 14 жовтня.
Долар і євро здешевшали на 2 копійки. Тим часом злотий виріс на 3 копійки.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Курс валют на 14.10.2024
- Долар США – 41,18 грн (- 2 коп.)
- Євро – 45,02 (- 2 коп.)
- Польський злотий – 10,49 (+ 3 коп.)
В обмінниках за долар пропонують в середньому 41 грн. Продають за 42 грн.
Євро в обмінниках купують за 46,2 грн. Продають за 46,05 грн.
Курс долара в банках
- ПриватБанк – 40,85-41,85 грн
- Ощадбанк — 41,00-41,50 грн
- ПУМБ – 41,00-41,60 грн
- Укрсиббанк – 40,95-41,50 грн
- Укрексімбанк – 40,90-41,50 грн
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Курс євро в банках
- ПриватБанк – 44,60-45,60грн
- Ощадбанк — 44,85-45,70 грн
- ПУМБ – 45,00-45,70 грн
- Укрсиббанк – 44,90-45,80 грн
- Укрексімбанк – 44,95-45,80 грн
Курс злотого в банках
- ПриватБанк – 10,42-10,57 грн
- Ощадбанк — 9,95-10,65 грн
- Укрексімбанк — 10,35-10,65 грн
- ПУМБ – 10,10-10,60 грн
За прогнозом глави НБУ Андрія Пишного, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.
Україна продовжує дотримуватися режиму керованої гнучкості курсу. Він зазначив, що це найкраще рішення у поточних умовах постійного структурного дефіциту валюти.
Раніше ПЛ писала про те, хто в Україні може не платити за комунальні послуги і що для цього потрібно.