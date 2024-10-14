Финансы

Курс валют на сьогодні, 14 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Після вихідних долар та євро втратили в ціні.

Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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Курс валют
Курс валют на сьогодні, 14 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 14 жовтня.

Долар і євро здешевшали на 2 копійки. Тим часом злотий виріс на 3 копійки.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Курс валют на 14.10.2024

  • Долар США – 41,18 грн (- 2 коп.)
  • Євро – 45,02 (- 2 коп.)
  • Польський злотий – 10,49 (+ 3 коп.)

В обмінниках за долар пропонують в середньому 41 грн. Продають за 42 грн.

Євро в обмінниках купують за 46,2 грн. Продають за 46,05 грн.

Курс долара в банках

  • ПриватБанк – 40,85-41,85 грн
  • Ощадбанк —  41,00-41,50 грн
  • ПУМБ – 41,00-41,60 грн
  • Укрсиббанк – 40,95-41,50 грн
  • Укрексімбанк – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • ПриватБанк – 44,60-45,60грн
  • Ощадбанк — 44,85-45,70 грн
  • ПУМБ – 45,00-45,70 грн
  • Укрсиббанк – 44,90-45,80 грн
  • Укрексімбанк – 44,95-45,80 грн

Курс злотого в банках

  • ПриватБанк – 10,42-10,57 грн
  • Ощадбанк — 9,95-10,65 грн
  • Укрексімбанк — 10,35-10,65 грн
  • ПУМБ – 10,10-10,60 грн

За прогнозом глави НБУ Андрія Пишного, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

Україна продовжує дотримуватися режиму керованої гнучкості курсу. Він зазначив, що це найкраще рішення у поточних умовах постійного структурного дефіциту валюти.

Раніше ПЛ писала про те, хто в Україні може не платити за комунальні послуги і що для цього потрібно.

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Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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