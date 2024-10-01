Финансы
Курс валют на сьогодні, 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Валюта «стрибнула» вгору.
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Національний банк Укарїни встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 жовтня.
Долар здорожчав на 5 копійок. Євро різко виріс на 20 копійок, а злотий додав у ціні 3 копійки.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт Нацбанку.
Курс валют на 1.10.2024
- Долар США – 41,21 (+5 коп.)
- Євро – 46,15 (+20 коп.)
- Польський злотий – 10,78 (+3 коп.)
Курс долара в банках
- ПриватБанк – 40,85-41,45 грн
- Ощадбанк — 41,00-41,70 грн
- ПУМБ – 41,00-41,50 грн
- Укрсиббанк – 40,95-41,50 грн
- Укрексімбанк – 40,95-41,55 грн
Курс євро в банках
- ПриватБанк – 45,50-46,50 грн
- Ощадбанк — 45,55-46,50 грн
- ПУМБ – 45,70-46,30 грн
- Укрсиббанк – 45,65-46,55 грн
- Укрексімбанк – 45,70-46,50 грн
Курс злотого в банках
- ПриватБанк – 10,68-10,84 грн
- Ощадбанк — 10,15-10,90 грн
- Укрексімбанк — 10,65-10,95 грн
- ПУМБ – 10,30-10,80 грн
За прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у жовтні низхідний тренд зміниться на висхідний. Це означає, що долар знову почне повільно дорожчати, але середній курс продажу готівки не перевищить позначку у 42 грн/долар.
Раніше ПЛ писала про те, як зміняться пенсії у жовтні та хто отримає надбавку.