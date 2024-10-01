Финансы

Курс валют на сьогодні, 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта «стрибнула» вгору.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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Курс валют
Курс валют на сьогодні, 1 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк Укарїни  встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 жовтня.

Долар здорожчав на 5 копійок. Євро різко виріс на 20 копійок, а злотий додав у ціні 3 копійки.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт Нацбанку.

Курс валют на 1.10.2024

  • Долар США – 41,21 (+5 коп.)
  • Євро – 46,15 (+20 коп.)
  • Польський злотий – 10,78 (+3 коп.)

Курс долара в банках

  • ПриватБанк – 40,85-41,45 грн
  • Ощадбанк —  41,00-41,70 грн
  • ПУМБ – 41,00-41,50 грн
  • Укрсиббанк – 40,95-41,50 грн
  • Укрексімбанк – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

  • ПриватБанк – 45,50-46,50 грн
  • Ощадбанк — 45,55-46,50 грн
  • ПУМБ – 45,70-46,30 грн
  • Укрсиббанк – 45,65-46,55 грн
  • Укрексімбанк – 45,70-46,50 грн

Курс злотого в банках

  • ПриватБанк – 10,68-10,84 грн
  • Ощадбанк — 10,15-10,90 грн
  • Укрексімбанк — 10,65-10,95 грн
  • ПУМБ – 10,30-10,80 грн

За прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у жовтні низхідний тренд зміниться на висхідний. Це означає, що долар знову почне повільно дорожчати, але середній курс продажу готівки не перевищить позначку у 42 грн/долар.

Раніше ПЛ писала про те, як зміняться пенсії у жовтні та хто отримає надбавку.

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Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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