Финансы

Гривня продовжує зміцнюватись: курс валют на 26 серпня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 26 серпня.

Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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Курс валют
Гривня продовжує зміцнюватись: курс валют на 26 серпня

Долар втратив у ціні 6 копійок, а євро – 14 копійок.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на НБУ.

Курс валют на 26 серпня

  • Долар США – 41,22 грн (-6 коп)
  • Євро – 45,84 грн (-14 коп)
  • Польський злотий – 10,71 грн

В обмінниках долар можна продати у середньому за 42 грн, а придбати за 41,4 грн.

Євро в обмінниках можна купити за 46,1 грн, а продати за 45,8 грн.

Читайте також: НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці

Курс долара в банках

  • «ПриватБанк» – 40,95-41,55 грн
  • «ПУМБ» – 41,10-41,60 грн
  • «Укрсиббанк» – 41,05-41,65 грн
  • «Укрексімбанк» – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • «ПриватБанк» – 45,10-46,10 грн
  • «ПУМБ» – 45,60-46,20 грн
  • «Укрсиббанк» – 45,15-46,15 грн
  • «Укрексімбанк» – 45,40-46,20 грн

Курс злотого в банках

  • «ПриватБанк» – 10,64-10,80 грн
  • «Ощадбанк» – 10,05-10,65 грн
  • «ПУМБ» – 10,20-10,70 грн
  • «Укрексімбанк» – 10,60-10,90 грн

За прогнозами експертів, до кінця серпня не очікується ніяких помітних змін курсу долара. Головні причини стабільності – відсутність негативних для України новин і завершення сезону відпусток.

Як зазначають спеціалісти, всі події з курсом на ринку почнуться не раніше вересня, але й тоді якихось стрибків курсу, пов’язаних з перекосом попиту і пропозиції очікувати не варто.

Деякі експерти вважають, що гривня на поточному тижні може навіть зміцнитися через зростання попиту на неї.

Раніше ПЛ писала про те, як розрахувати розмір пенсії в Україні.

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Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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