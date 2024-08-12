Финансы
Долар і євро додали у ціні після вихідних: курс валют на 12 серпня
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 серпня.
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Долар виріс на 12 коп. Євро здорожчав на 8 коп, а злотий — залишився на рівні попередніх днів.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.
Курс валют на 12 серпня
- Долар США – 41,11 грн (+12 коп)
- Євро – 44,88 грн (+8 коп)
- Польський злотий – 10,37 грн
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Курс долара в банках
- «ПриватБанк» – 40,75-41,35 грн
- «ПУМБ» – 40,90-41,40 грн
- «Укрсиббанк» – 40,80-41,45 грн
- «Укрексімбанк» – 40,65-41,25 грн
Курс євро в банках
- «ПриватБанк» – 44,25-45,25 грн
- «ПУМБ» – 44,60-45,20 грн
- «Укрсиббанк» – 44,35-45,25 грн
- «Укрексімбанк» – 44,45-45,35 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 10,26-10,44 грн
- «ПУМБ» – 10,00-10,50 грн
- «Укрексімбанк» – 10,25-10,55 грн
Варто зазначити, що за останні три тижні американська валюта здешевшала у середньому на 60 копійок. За словами експертів, що упродовж наступних трьох тижнів на ринку прогнозується відносне затишшя: всі курсові процеси можуть статися в межах нового валютного коридору у 40,7-41,7 грн за долар.
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