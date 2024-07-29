Долар продовжує падати: курс валют на 29 липня

Він впав у ціні ще на 10 копійок, і наразі коштує 41,09 грн.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на НБУ.

Курс валют на 29 липня

Долар США – 41,09 (-10 коп.)

Євро – 44,63 (-5 коп.)

Польський злотий – 10,44.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн, а купують за 41,25 грн.

Євро в обмінниках можна купити за 45,1 грн., а продати за 45,2 грн.

Курс долара в банках

«ПриватБанк» – 40, 85-41,45 грн

«ПУМБ» – 41,00-41,50 грн

«Укрсиббанк» – 41,00-41,55 грн

«Укрексімбанк» – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

«ПриватБанк» – 44,10-45,10 грн

«ПУМБ» – 44,40-45,10 грн

«Укрсиббанк» – 44,30-41,30 грн

«Укрексімбанк» – 44,45-45,25 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,39-10,55 грн

«ПУМБ» – 10,10-10,60 грн

«Укрексімбанк» – 10,30-10,60 грн

Варто зазначити, що під кінець липня гривня почала впевнено зміцнюватися – стійкий низхідний тренд на безготівковому і готівковому ринках тривав увесь минулий тиждень.

Раніше ПЛ писала про те, що НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці.