Финансы

Долар продовжує падати: курс валют на 29 липня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 29 липня.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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Він впав у ціні ще на 10 копійок, і наразі коштує 41,09 грн.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на НБУ.

Курс валют на 29 липня

  • Долар США – 41,09 (-10 коп.)
  • Євро – 44,63 (-5 коп.)
  • Польський злотий – 10,44.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн, а купують за 41,25 грн.

Євро в обмінниках можна купити за 45,1 грн., а продати за 45,2 грн.

Курс долара в банках

  • «ПриватБанк» – 40, 85-41,45 грн
  • «ПУМБ» – 41,00-41,50 грн
  • «Укрсиббанк» – 41,00-41,55 грн
  • «Укрексімбанк» – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • «ПриватБанк» – 44,10-45,10 грн
  • «ПУМБ» – 44,40-45,10 грн
  • «Укрсиббанк» – 44,30-41,30 грн
  • «Укрексімбанк» – 44,45-45,25 грн

Курс злотого в банках

  • «ПриватБанк» – 10,39-10,55 грн
  • «ПУМБ» – 10,10-10,60 грн
  • «Укрексімбанк» – 10,30-10,60 грн

Варто зазначити, що під кінець липня гривня почала впевнено зміцнюватися – стійкий низхідний тренд на безготівковому і готівковому ринках тривав увесь минулий тиждень.

Раніше ПЛ писала про те, що НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці.

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Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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