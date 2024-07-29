Финансы
Долар продовжує падати: курс валют на 29 липня
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 29 липня.
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Він впав у ціні ще на 10 копійок, і наразі коштує 41,09 грн.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на НБУ.
Курс валют на 29 липня
- Долар США – 41,09 (-10 коп.)
- Євро – 44,63 (-5 коп.)
- Польський злотий – 10,44.
В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн, а купують за 41,25 грн.
Євро в обмінниках можна купити за 45,1 грн., а продати за 45,2 грн.
Курс долара в банках
- «ПриватБанк» – 40, 85-41,45 грн
- «ПУМБ» – 41,00-41,50 грн
- «Укрсиббанк» – 41,00-41,55 грн
- «Укрексімбанк» – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- «ПриватБанк» – 44,10-45,10 грн
- «ПУМБ» – 44,40-45,10 грн
- «Укрсиббанк» – 44,30-41,30 грн
- «Укрексімбанк» – 44,45-45,25 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 10,39-10,55 грн
- «ПУМБ» – 10,10-10,60 грн
- «Укрексімбанк» – 10,30-10,60 грн
Варто зазначити, що під кінець липня гривня почала впевнено зміцнюватися – стійкий низхідний тренд на безготівковому і готівковому ринках тривав увесь минулий тиждень.
Раніше ПЛ писала про те, що НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці.