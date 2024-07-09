Нові виплати від ПФУ: які категорії українців зможуть їх отримати

Це стосується громадян, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прес-службу ПФУ.

Хто і які виплати буде отримувати від ПФУ з 1 липня 2024 року

Громадянам, який нещодавно надано звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку, виплатять одноразову грошову допомогу;

Учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, призначено довічні державні стипендії відповідно до указів президента.

Громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни, також призначено довічні державні стипендії відповідно до указу президента.

Члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях, зможуть отримати одноразову грошову допомогу.

Варто зазначити, що до 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.

З 1 липня 2023 року Пенсійний фонд також здійснює виплату щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, або членам їхніх сімей.

Крім того, органи Пенсійного фонду України забезпечують призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Раніше Первая Лента писала про те, хто зможе отримати грошову допомогу до Дня Незалежності.