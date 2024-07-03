Виплати до Дня Незалежності: хто зможе отримати і який розмір допомоги у 2024 році

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

В прес-службі наголосили, що заяви на виплату разової грошової потрібно подати до 1 серпня. Якщо у громадянина не має можливості подати заяву у зазначений термін, це дозволено зробити до 1 жовтня 2024 року.

Механізм виплати не змінився, він залишається таким, як у 2023 році.

Пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримають цю грошову допомогу разом із пенсією – без додаткового звернення.

Ветеранам війни, які проходять службу/працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу/працюють, на підставі поданих заявок, в т.ч. через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Іншим категоріям громадян, які мають право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу/не працює, щоб отримати допомогу необхідно звернутися до ПФУ із відповідною заявою (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Який розмір допомоги

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України громадяни отримують до 24 серпня 2024 році у таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи — 3100 гривень; II групи — 2900 гривень; III групи — 2700 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1000 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 гривень;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Раніше ПЛ писала про виплати для багатодітних сімей у 2024 році.