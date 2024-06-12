Виплати для багатодітних сімей у 2024 році: як оформити допомогу

Також статус багатодітної сім’ї може мати один з батьків, який самостійно виховує трьох і більше дітей.

На які виплати можуть розраховувати багатодітні родини у 2024 році, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Новини Pro.

У 2024 році розмір допомоги багатодітним сім’ям становить 2 100 гривень, яка виплачується до досягнення дитиною 6 років. Допомога надається незалежно від отримання сім’єю інших видів виплат.

Ба більше, родини, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від встановленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для сім’ї, мають право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Які виплати назначаються багатодітним родинами

Розмір допомоги визначається як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. У 2024 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить:

для працездатних осіб – 1 665,40 гривень;

для дітей до 6 років – 3 588,20 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 4 474,40 гривень;

для осіб від 18 до 23 років (за умови навчання за денною формою) – 4 239 гривень;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 2 361 гривня.

Як оформити статус багатодітної родини

Щоб отримувати грошову допомогу та пільги, потрібно оформити статус багатодітної сім’ї. Для цього необхідно звернутись до органів соціального захисту або в ЦНАП і подати такі документи:

заяву одного з батьків;

документи, що підтверджують факт виховання дітей;

копію довідки з навчального закладу або свідоцтва про народження дитини;

довідку про зарахування до навчального закладу або про переведення на наступний курс;

фотокартку розміром 3х4;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію свідоцтва про шлюб;

копії сторінок паспорта громадянина України.

Заява буде розглянута протягом 10 календарних днів. У випадку схвалення звернення багатодітні батьки та їх діти (від 6 років) отримають відповідне посвідчення.

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