У Верховній раді хочуть збільшити розмір допомоги при народженні дитини: скільки пропонують платити

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на відповідний законопроєкт №11072 зареєстрований на сайті ВР 11.03.2024 року.

В пояснювальній записці документа зазначається, що протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Це зумовлено багатьма факторами, однак ключовими є низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії РФ.

Так, сьогодні розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини становить 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей. Ця сума не переглядалася з 01.07.2014 року і до долара США вона скоротилася з того часу майже удвічі.

Ініціатори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.

Згідно з запропонованим законопроектом, допомога при народженні першої у сім’ї дитини дорівнюватиме 150 розмірам прожиткового мінімуму (на сьогодні це становитиме 384,5 тис. грн), на другу дитину – 100 розмірам прожиткового мінімуму (256,3 тис. грн), на третю і кожну наступну дитину – 50 розмірам прожиткового мінімуму (128,2 тис. грн).

Одноразовий розмір виплат, як пропонують нардепи, повинен дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн). Решту суми будуть виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами.

Варто зазначити, що відповідні витрати для збільшення державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини необхідно буде врахувати Кабінету Міністрів України при доопрацюванні проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та наступні роки.

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