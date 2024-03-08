У Раді пояснили, для чого потрібен військовий збір для ФОП

Однак під час війни цей збір слід платити всім.

З такою заявою виступив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його інтерв’ю державного агентству «Укрінформ».

«Так. Фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп, наразі не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна. Із цим насправді складно сперечатися. Військовий збір повинні сплачувати всі», — сказав він.

За його словами, у Раді уважно вивчать всі розрахунки Мінфіну, щоб зрозуміти, наскільки це допоможе поповнити бюджет і як позначиться на роботі малого підприємництва.

Гетманцев визнав, що для більших сум, потрібно шукати суттєвіші резерви, так як «за рахунок таких точкових рішень їх не забезпечиш».

Тому нардеп від «Слуги народу» додав, що Міністерству фінансів доведеться запропонувати якісь більш глобальні підходи.

Що передувало

Раніше голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев повідомив про підготовку Кабінетом міністрів України законопроекту, який дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету на 44 млрд гривень.

Це хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

За даними Мінфіну, спрощену систему оподаткування використовує близько 1,7 мільйона платників податків, які генерують відносно стабільні податкові надходження — близько 0,9% ВВП у період 2020-2022 років. У 2023 році в Україні було 207 тисяч ФОПів першої групи та 590 тисяч — другої групи.

Нагадаємо, в НБУ розповіли, скільки в Україні виявили фальшивих доларів та яких номіналів.