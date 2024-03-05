В НБУ розповіли, скільки в Україні виявили фальшивих доларів та яких номіналів

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прес-службу НБУ.

Серед вилучених з обігу у 2023 році фальшивих банкнот іноземної валюти переважали долари США — 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро минулого року припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Варто зазначити, що найчастіше підробками були іноземні банкноти таких номіналів:

100 та 50 доларів (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів);

50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Що робити, якщо є підозри щодо справжності купюр

Як повідомили у Нацбанку, якщо ви сумніваєтесь у справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти можна звернутися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень НБУ.

За результатами таких досліджень, які проводяться безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані непідробленими, повертаються власнику.

Фальшиві банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення НБУ повідомляє поліцію. Всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

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