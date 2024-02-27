У Раді зробили важливу заяву про щодо підвищення податків

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву члена комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що до кінця поточного місяця Рада очікує від Кабміну план альтернативних надходжень до держбюджету на тлі відсутності допомоги від Сполучених Штатів Америки.

За її словами, це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, це також може бути перегляд акцизних зборів, зборів за надра тощо.

Нардеп наголосила на тому, що президент Зеленський не підтримує підвищення податків і закликав шукати альтернативні шляхи.

«Тому ми повинні наразі заспокоїти населення: підвищення податків ми не розглядаємо зараз як основний сценарій, тому що президент сказав шукати альтернативні шляхи», — сказала Василевська-Смаглюк.

Нардеп також уточнила, що можливий варіант запозичення у Нацбанку. Вона зазначила, що альтернатив багато, але влада повинна зробити все можливе, щоб це прямо не торкнулося населення.

Що передувало

Раніше видання Bloomberg повідомило про те, що Україна готує план для Міжнародного валютного фонду на випадок, якщо США припинять надавати нашій країні допомогу.

Такий план, зокрема, включає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат.

Нагадаємо, принца Гаррі можуть депортувати з США.