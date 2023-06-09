В чем секрет финансовой независимости и стабильности

Многие мыслят стереотипами. Они полагают, что становятся богатыми только люди, которые родились в состоятельной семье или просто счастливчики. Если проанализировать ситуацию, то многие, у кого были богатые родители, теряли их миллионы. Что касается счастливчиков, то в нашей жизни нет случайностей. Была цель, к которой шел будущий миллионер. Многие состоятельные люди родились в бедных семьях. Просто у них была мечта.

С чего начинается финансовая независимость

Вы сможете зарабатывать большие деньги с того момента, когда примете такое решение. Многим это покажется похожим на сказку, но это далеко не так. В первую очередь нужно начинать с изменения своего мышления. Если вы постоянно думаете о том, что ваши долги увеличиваются, вам становится все сложнее дотянуть до зарплаты, то так оно и будет. Те, кто поставил перед собой финансовую цель, радуется каждому своему достижению, получает положительный результат.

Большой преградой на пути к финансовой стабильности становятся кредиты и долги. Люди, которые не могут распоряжаться своими деньгами, берут займы. Это крайне неверное решение. Оформив кредит, вы сможете несколько дней прожить на полученные средства или купить технику, но в последующем вам нужно будут заплатить проценты. Чем больше у вас одолженных денег, тем большего вы себя лишаете. Проблема многих людей и заключается в том, что значительную часть своей заработной платы они тратят на погашение кредитов. Это неправильный образ жизни. От него нужно уходить. Избавление от долгов требует определенных усилий и времени, но это нужно сделать.

Научитесь правильно распоряжаться своими деньгами. Многие люди тратят их на ненужные вещи и сомнительные удовольствия. Это вы себе сможете позволить немного позже, когда станете финансового независимым, а сейчас нужно поработать над накоплениями и инвестициями.

Как сделать финансовый резерв

Проще достигать целей в том случае, когда есть накопления. Это избавляет от беспокойства по поводу того, что вы потеряете деньги, если что-то не получится. Когда ты спокоен и веришь в себя, то добиваться результата проще. Подумайте о дополнительном источнике дохода. В качестве варианта можно рассмотреть работу на международном валютном рынке «Форекс». Если говорить о торговой площадке, то здесь подойдет Home Saxo. Уделив время получению знаний в этой сфере, у вас получится заработать неплохую сумму. При желании можно даже остановиться на этом виде деятельности.

К инвестициям приступайте в том случае, когда вы закрыли свои долги, сделали накопления хотя бы на год жизни. Так вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. Вкладывать деньги можно в разные активы. К таковым следует отнести недвижимость, драгоценные металлы, валюту, акции и облигации. Выбирайте вариант, который наиболее всего приходится по душе, разберитесь в особенностях вложения денег. Не принимайте поспешные решения. Нужно научиться оценивать риски. Начинать рекомендуется с инвестирования минимальных сумм.