Финансы
Потери врага за 7 марта: ВСУ за сутки уничтожили 700 российских оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 155 530 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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Потери врага
- личного состава — около 155 530 (+700) человек ликвидировано,
- танков — 3436 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6723 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2463 (+7) ед,
- РСЗО — 488 (+0) ед,
- средства ПВО — 253 (+0) ед,
- самолетов — 303 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+3),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5330 (+7) ед,
- специальная техника — 236 (+0).
Автор:
Редактор ленты новостей
Ярослав Голобородько
Пишет на темы:
Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
- ВСУ
Источник: МинФин