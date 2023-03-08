Финансы

Потери врага за 7 марта: ВСУ за сутки уничтожили 700 российских оккупантов

Photo of Admin Admin Send an email 8 марта, 2023Обновлено: 8 марта, 2023
1 1 минута чтения

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 155 530 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

  • личного состава — около 155 530 (+700) человек ликвидировано,
  • танков — 3436 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6723 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 2463 (+7) ед,
  • РСЗО — 488 (+0) ед,
  • средства ПВО — 253 (+0) ед,
  • самолетов — 303 (+0) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+3),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5330 (+7) ед,
  • специальная техника — 236 (+0).

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:
Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

  • ВСУ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 8 марта, 2023Обновлено: 8 марта, 2023
1 1 минута чтения
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