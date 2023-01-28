Растаможка авто через «Дию» по новой формуле. Уже доступен калькулятор для расчета суммы

Профильный комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению законопроектов № 7466 и № 7468, согласно которым таможенное оформление транспортных средств будет осуществляться через приложение «Дия» по новой формуле. В данной формуле будут учитываться возраст автомобиля, тип или объем двигателя (его мощность). Об этом сообщает руководство комитета и глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.

Фото: zbruc.eu

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Подробности

«Таможенный сбор будет взиматься согласно новой системе расчета. Вводите в калькуляторе три характеристики — год авто, тип или объем двигателя или его мощность, если есть электрокар. Далее система автоматически рассчитает стоимость авто», — отметил Федоров.

При таможенном оформлении принимается во внимание стоимость транспортного средства, что, по мнению авторов новой инициативы, создает условия для потенциальных манипуляций и содержит коррупционные риски.

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Калькулятор расчета стоимости таможенных платежей

В Действии по этой ссылке уже доступна тестовая версия услуги, в которой можно рассчитать стоимость таможенного платежа, введя год изготовления ТС, тип двигателя и его рабочий объем.

По словам Федорова, по новой формуле размер таможенного платежа будет меньше.

«Например, у вас есть Audi A3 2006 года на дизеле и с объемом двигателя 2 литра. По новым правилам заплатите 80 132 грн вместо 143 500 грн», — уточнил он.

По оценкам первого заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, законопроекты будут рассмотрены в Верховной Раде уже в феврале.

Источник: МинФин