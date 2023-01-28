Работа платежного рынка Украины под угрозой: платежная ассоциация «МПА» (ранее UAPS) обратилась к Зеленскому

Международная платежная ассоциация «МПА» (ранее Украинская ассоциация платежных систем, УАПС) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не позволить остановить работу платежного рынка в случае не вступления в силу до 01.02.2023 года Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)» регистрационный номер законопроекта 4366 от 12.11.2020.

В ассоциации отметили, что согласно действующим нормативным актам, начиная с 1 февраля 2023 года, все участники небанковского платежного рынка не будут иметь права на предоставление платежных услуг. Причина в том, что проект закона об изменениях в Налоговый кодекс относительно платежных услуг (№ 4366), которым участникам рынка продлили срок действия лицензий на перевод средств в гривне без открытия счетов до дня введения в действие Закона о платежных услугах, до сих пор находится на подписи у президента Украины Владимира Зеленского.

Также в международной платежной ассоциации «МПА» (ранее УАПС) отметили, что пока ни один участник платежного рынка не получил авторизацию в рамках «Положения о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг», утвержденного постановлением правления НБУ от 7.10.2022 № 217.

Международная платежная ассоциация «МПА»:

«Просим Вас как можно скорее вернуть с подписи Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)» регистрационный номер законопроекта 4366 от 12.11.2020, что позволит не останавливать работу поставщиков финансовых услуг.»

Согласно Закону «О платежных услугах», игроки рынка должны обновить лицензии, подав в Национальный банк Украины соответствующий пакет документов, до 1 февраля 2023 года. При этом 217 постановление НБУ, которое описывает процедуру, было опубликовано только в конце декабря прошлого года. В условиях рассмотрения документов в течение трех месяцев (60 рабочих дней) перелицензирование оказалось технически невозможным.

Ситуацию со сроками обновления лицензий должен был скорректировать законопроект № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)», который откладывает процесс на три месяца. Однако по состоянию на 27 января 2023 года документ находится на подписи у главы государства.

Ранее Национальный банк Украины заверил, что обеспечит условия для работы небанковских финансовых учреждений, если законопроект № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)» не вступит в силу до 1 февраля.

Источник: МинФин