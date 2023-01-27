Доходы российских банков упали в 12 раз

Российский банковский сектор в 2022 году получил 203 млрд рублей прибыли, что почти в 12 раз меньше, чем в 2021-м — 2,4 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка Р Ф.

Фото: pixabay.com

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В прошлом году банковский сектор смог компенсировать убытки первого полугодия и выйти в прибыль.

«Прибыль значительно снизилась относительно рекордного результата 2021 года, когда банки заработали 2,4 трлн рублей. В то же время убытки первого полугодия 2022-го превышали 1,5 трлн рублей преимущественно из-за валютной переоценки. Однако во втором полугодии сектор показывал ежемесячную прибыль, которая в декабре достигла 342 млрд рублей», — пишет российское издание.

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При этом по всему сектору отчитался о финансовых результатах только Сбербанк, прибыль которого по итогам 2022 года составила 300 млрд рублей.

Отдельные кредитные организации завершили год со значительными убытками, но доля доходных банков по активам достигла 77%.

Источник: МинФин