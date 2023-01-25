Учетная ставка: какого решения ожидают банкиры от НБУ

Национальный банк снова сохранит учетную ставку на уровне 25% на заседании 26 января, прогнозирует большинство банкиров, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина».

Фото: ukrinform.ua

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Ожидание банкиров

«Ожидаем, что НБУ оставит учетную ставку неизменной. Инфляция хоть и стабилизировалась, но остается на высоком уровне. Риски очередной эскалации со стороны РФ усиливаются», — прокомментировал аналитик стратегического развития банка Пивденный Константин Хведчук.

Он отметил, что в таких условиях решения НБУ будут нацелены на трансмиссию предыдущих решений по ставке и нивелированию влияния финансирования дефицита бюджета на ликвидность.

«Мы не ожидаем изменений по ключевой ставке, несмотря на то, что инфляция движется по низкой кривой по сравнению с осенними прогнозами 2022 года», — отметила заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр Оксана Шведа.

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Ее мнение разделяет начальник аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов, который также ожидает сохранения учетной ставки на текущем уровне, поскольку, по его словам, сохраняется большая неопределенность относительно дальнейших экономических тенденций, что не создает четкой основы для пересмотра размера учетной ставки.

«К тому же НБУ лишь недавно задействовал дополнительный монетарный инструмент по повышению требований к обязательным резервам, и процесс адаптации денежно-кредитной системы к новым условиям сейчас не стоит разбалансироваться изменением размера учетной ставки», — добавил он.

В то же время, отметил Блинов, формируется перспектива снижения учетной ставки позже в 2023 году.

«По нашему базовому прогнозу, инфляция начнет замедляться уже в первом квартале 2023 года и летом, скорее всего, выйдет на показатели, которые будут значительно ниже 20% в годовом измерении (против текущих 26,6%). Это может стать наглядной и понятной для рынка причиной снижения учетной ставки. По базовому сценарию макроэкономического прогноза мы ориентируемся на уменьшение учетной ставки до 20% годовых к концу 2023 года», — ожидает аналитик.

Директор департамента глобальных рынков ОТП Банка Андрей Шпилевский также считает, что изменения учетной ставки не будет, и она останется на уровне 25%.

Такое мнение разделяет председатель правления ЮНЕКС Банка Иван Свитек.

«Уверен, что на январском заседании НБУ оставит учетную ставку на уровне 25%. Во-первых, именно такой сигнал рынку регулятор давал в декабре: по итогам дискуссии монетарного комитета большинство участников высказались за сохранение этого уровня учетной ставки по меньшей мере до середины 2023 года. Во-вторых, инфляционное давление остается достаточно существенным, а темпы монетарной трансмиссии, немного возросшие после декабрьских решений, все еще остаются достаточно низкими», — отметил банкир.

По его мнению, Нацбанк скорее сосредоточится на мерах по усилению трансмиссионного механизма.

«Допускаю, что уже во время заседания 26 января будет принято решение о дополнительном повышении норм резервирования по текущим счетам еще на 5 процентных пунктов. Вероятность такого шага открыто говорили члены КМП в декабре, и я не исключаю, что это решение вполне может быть принято», — отметил Свитек.

Он выразил надежду, что введение такого повышения в действие будет немного отложено во времени и у банков все же появится возможность воспользоваться правом приобрести на 50% таких резервов бенчмарк-ОВГЗ, поскольку из-за дефицита предложений таких бумаг и ограниченной номенклатуры с этим на рынке, сейчас существуют определенные сложности.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Источник: МинФин