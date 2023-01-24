Количество операций через СЕП в 2022 году упало почти на 20% — НБУ

Система электронных платежей Национального банка (СЕП) в 2022 году работала бесперебойно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

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В 2022 году через СЭП произведено почти 363 млн платежей на сумму 133 трлн грн (в 2021 году — 446 млн платежей на сумму 57 трлн грн).

«Шок войны и резкое сокращение экономической активности в первые месяцы войны повлияли на количество сделок в системе, за прошлый год она сократилась на 18,7%, если сравнивать с 2021 годом», — говорится в сообщении.

В среднем за один банковский день в СЭП за прошедший год обрабатывалось около 1,4 млн платежей на сумму около 515 млрд грн. В то же время, потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.

Традиционно подавляющее большинство платежей в прошлом году отсылалм в систему банки Украины и их филиалы — 96% от их общего количества.

Как свидетельствует структура платежей в системе, в 2022 году:

по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн — 45%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 51%;

от 100 тыс. грн и более — 4%;

по сумме больше платежей приходилось на большие:

до 1 тыс. грн — менее 1%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 2%;

от 100 тыс. грн и больше — почти 98%.

Напомним

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Национальном банке.

Национальный банк является оператором и расчетным банком системы. СЭП — единственная системно важная платежная система в Украине. Она обеспечивает осуществление 97% межбанковских расчетов в национальной валюте внутри страны.

СЭП относится к системе валовых расчетов в режиме реального времени (по международной классификации — RTGS).

Участниками СЭП на 1 января 2023 года были 67 банков, Государственная казначейская служба Украины и Национальный банк Украины.

Источник: МинФин