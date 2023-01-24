Еще два облэнерго оштрафовали за несоблюдение графиков отключений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики, оштрафовала уже 5 облэнерго за «несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии». Об этом говорится в соответствующем решении комиссии.

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Кого оштрафовали

Штраф наложен на «ДТЭК Киевские электросети» и Одесские электросети.

На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницуоблэнерго, Волынеблэнерго и Черновцыоблэнерго.

На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах во Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

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Напомним, с октября 2022 г. Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Источник: МинФин