Еще два облэнерго оштрафовали за несоблюдение графиков отключений
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики, оштрафовала уже 5 облэнерго за «несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии». Об этом говорится в соответствующем решении комиссии.
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Кого оштрафовали
Штраф наложен на «ДТЭК Киевские электросети» и Одесские электросети.
На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницуоблэнерго, Волынеблэнерго и Черновцыоблэнерго.
На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах во Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.
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Напомним, с октября 2022 г. Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов.
В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.
Источник: МинФин