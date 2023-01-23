Вслед за Meta, Twitter и Amazon. Google увольняет 12 тысяч сотрудников

Сундарь Пичаи, глава Alphabet и Google, разослал работникам компании письмо, в котором говорит о сокращении 12 тыс. человек, что составляет 6% всего штата компании. Об этом пишет NV.

Фото: Сундарь Пичаи

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Условия увольнения

Генеральный директор Google выразил соболезнования работникам, которых уволят, и объяснил, что это было тяжелое решение. Также он заявил, что берет на себя «полную ответственность за решения, которые привели нас к этому».

В письме Пичаи также обнародовал условия, на которых будут увольняться сотрудники. По его словам, сроки сокращения и компенсации работникам региональных подразделений будут зависеть от местного законодательства и решения компаний.

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В США все сокращенные кадры получат уведомление за 60 дней до прекращения контракта, причем все это время они будут получать заработную плату.

Также американским сотрудникам будет выплачен оклад за 16 недель плюс по две недели за каждый год, который они проработали в Google и начислены премии за 2022 год.

Кроме того, компания планирует покрыть дополнительные расходы типа услуг по дальнейшему трудоустройству сокращенных лиц, медицинского страхования на полгода, а также оказать дополнительную поддержку иммигрантам.

Последние несколько лет Alphabet активно нанимала сотрудников, и, как заявил Пичаи, компания ориентировалась на другую экономическую реальность. За последние несколько недель Microsoft, Amazon, Meta и другие компании провели подобные массовые сокращения рабочих мест из-за экономических условий.

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Google держался до последнего благодаря стабильным финансовым поступлениям от рекламы и других сервисов.

Google

Источник: МинФин