Евросоюз согласовал новый транш военной помощи Украине

Страны Евросоюза 23 января согласовали очередной уже седьмой транш военной помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщил постоянный представитель Литвы в Е С Арнольдас Пранцкявичюс.

Откуда средства

Речь идет о деньгах из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют летальное оружие и средства защиты для Украины.

Important decisions taken at today’s 🇪🇺Foreign Affairs Council:

🔹7th tranche of European Peace Facility military aid of €500 million for #Ukraine🇺🇦 approved, bringing it up to total €3.6billion

🔹CSDP mission in #Armenia🇦🇲 agreed

🔹 4th sanctions package against #Iran adopted pic.twitter.com/gpg9hyUqpU

— Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) January 23, 2023

Общий объем военной помощи со стороны Евросоюза благодаря этому решению составил уже 3,6 млрд евро.

Венгрия собиралась блокировать седьмой транш военной помощи Евросоюза, но сегодня сняла вето.

«Любое решение, которое может привести к продолжению или потенциальной эскалации войны, противоречит нашим интересам. Поэтому мы не считаем хорошей идеей увеличивать поставки оружия, но в то же время мы не препятствуем выполнению решения ЕС по этому поводу», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он добавил, что дальнейшие решения в поддержку Украины осложняются тем, что в Закарпатье якобы притесняют венгерское меньшинство.

Сийярто заявил, что там начались «внезапные, массовые и безосновательные увольнения директоров и учителей венгерских школ» и убирают венгерскую национальную символику.

«Все это признаки серьезной, концентрированной антивенгерской атаки», — посетовал он.

