Финансы

Потери врага за 20 января: ВСУ за сутки уничтожили 860 российских оккупантов

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 января, 2023
0 Менее минуты назад

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 120 160 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

  • личного состава — около 120 160 (+860) человек ликвидировано,
  • танков — 3140 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 6256 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 2135 (+6) ед,
  • РСЗО — 443 (+1) ед,
  • средства ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 287 (+0) ед,
  • вертолетов — 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1891 (+5),
  • крылатые ракеты — 749 (+0),
  • корабли/катера — 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4918 (+15) ед,
  • специальная техника — 193 (+3).

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 января, 2023
0 Менее минуты назад
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