Финансы
Потери врага за 20 января: ВСУ за сутки уничтожили 860 российских оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 120 160 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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Потери врага
- личного состава — около 120 160 (+860) человек ликвидировано,
- танков — 3140 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 6256 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2135 (+6) ед,
- РСЗО — 443 (+1) ед,
- средства ПВО — 220 (+0) ед,
- самолетов — 287 (+0) ед,
- вертолетов — 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1891 (+5),
- крылатые ракеты — 749 (+0),
- корабли/катера — 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4918 (+15) ед,
- специальная техника — 193 (+3).
Источник: МинФин