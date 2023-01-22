Потери врага за 20 января: ВСУ за сутки уничтожили 860 российских оккупантов

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 120 160 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

личного состава — около 120 160 (+860) человек ликвидировано,

танков — 3140 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 6256 (+15) ед,

артиллерийских систем — 2135 (+6) ед,

РСЗО — 443 (+1) ед,

средства ПВО — 220 (+0) ед,

самолетов — 287 (+0) ед,

вертолетов — 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1891 (+5),

крылатые ракеты — 749 (+0),

корабли/катера — 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4918 (+15) ед,

специальная техника — 193 (+3).

Источник: МинФин