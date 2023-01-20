Украинцы потратили миллиарды злотых в магазинах Польши в 2022 году

Украинцы поддерживают экономику Польши не только налогами при трудоустройстве, но и тратя значительные суммы в польских магазинах. Так, в 2022 году каждый пятый покупатель торговых центров в Польше был из Украины. При этом стоимость покупок достигает миллиардов злотых. Об этом сообщает ukrayina.pl.

Фото: pixabay.com

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По данным Центрального статистического управления, только за 3 квартала покупатели из Украины оставили в магазинах 3,8 млрд злотых (около 1 млрд евро). За аналогичный период 2021 украинцы потратили в польских магазинах вдвое меньше денег.

Поляки посещают магазины все реже. При этом наплыв иностранцев спасает розничную торговлю в стране и выравнивает тенденцию снижения посещаемости.

По данным Selectivv Data Tank, в декабре 2022 каждый пятый покупатель (18,9%) в торговых центрах Польши был из Украины. Количество украинцев в польских ТЦ выросло почти втрое.

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«В декабре 2022 года явка была на 7,8% выше. Оборот был однозначно выше, чем в предыдущем году. Доля потребителей из Украины в рейтинге заметна и закономерна», — заявил директор торгового в Лодзи Славомир Муравский.

Руководство Galeria Północna в Варшаве отметило, что новые группы клиентов появились уже в первые недели войны. Поэтому контент инфокиосков в торговом центре и на сайте адаптирован на украинском языке.

Значительная часть клиентов польских ТЦ — это молодежь до 20 лет.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин