Нацбанк исключил из госреестра восемь финучреждений
Национальный банк аннулировал лицензию одному небанковскому финансовому учреждению и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений восемь компаний. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Фото: wikipedia.org
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Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 января.
Аннулирование лицензии
ООО «ФК «Стандарт Кепитал» на основании полученного заявления и соответствующих документов аннулирована единственная имеющаяся лицензия — на предоставление услуг по факторингу.
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Исключение из реестра
В то же время, шесть небанковских финучреждений исключены из Госреестра в связи с принятием Нацбанком решения об аннулировании у них всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг:
- ПО «Ломбард Товарищ Гарашов Р. А. и Компания»;
- ООО «Галицкая финансовая компания»;
- ПО «Ломбард «Первоначальный капитал» с участием АО «Логос и Компания»;
- ООО «Солано Финанс»;
- ООО «ФК «Вилардо»;
- КС «Придунавье».
Также из Государственного реестра финансовых учреждений на основании представленных документов исключено: ООО «ФК «Стандарт Кепитал», а на основании полученного заявления — ПО «Ломбард Ч П «Базис» и Компания».
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин