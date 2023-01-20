Финансы

Нацбанк исключил из госреестра восемь финучреждений

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 января, 2023
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Национальный банк аннулировал лицензию одному небанковскому финансовому учреждению и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений восемь компаний. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: wikipedia.org

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Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 января.

Аннулирование лицензии

ООО «ФК «Стандарт Кепитал» на основании полученного заявления и соответствующих документов аннулирована единственная имеющаяся лицензия — на предоставление услуг по факторингу.

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Исключение из реестра

В то же время, шесть небанковских финучреждений исключены из Госреестра в связи с принятием Нацбанком решения об аннулировании у них всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг:

  • ПО «Ломбард Товарищ Гарашов Р. А. и Компания»;
  • ООО «Галицкая финансовая компания»;
  • ПО «Ломбард «Первоначальный капитал» с участием АО «Логос и Компания»;
  • ООО «Солано Финанс»;
  • ООО «ФК «Вилардо»;
  • КС «Придунавье».

Также из Государственного реестра финансовых учреждений на основании представленных документов исключено: ООО «ФК «Стандарт Кепитал», а на основании полученного заявления — ПО «Ломбард Ч П «Базис» и Компания».

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 января, 2023
0 1 минута чтения
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