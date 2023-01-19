Главное за четверг: Новые строительные нормы, подозрение Коболеву и экономические тренды Украины 2023

Чужие гаражи под домом и другие «прелести» новых строительных норм

Законодатели принялись наводить порядок в строительстве. Парламент уже принял законопроект (№ 5655), который должен упорядочить выдачу разрешений и распределить контролирующие полномочия так, чтобы застройщикам больше не приходилось платить взятки. Но смогут ли новации защитить права покупателей квартир в новостройках, станут ли они более безопасными, разбирался «Минфин».

Экс-главе Нафтогаза Коболеву объявили подозрение из-за премии в $10 миллионов. Он ответил на обвинение

В четверг, 19 января, НАБУ и САП сообщили о подозрении эксглаве Нафтогаза Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против российского Газпрома.

Майнеры не собираются капитулировать: как это скажется на стоимости биткоина

Сложность майнинга биткоина 16 января установила новый рекорд. В результате очередного перерасчета она обновила исторический максимум, увеличившись сразу на 10,26%. Что это значит для рынка и как с помощью этого показателя можно определить продолжительность криптозимы, расскажет «Минфин».

Экономические тренды Украины 2023. Что будет с экономикой Украины в 2023 году (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев и Михаил Федоров говорят о следующем: Стоит ли покупать гривневые ОВГЗ для защиты своих сбережений или купить доллары/евро? Внешний долг Украины в 2023 году. Рынок недвижимости. Уже достиг дна или еще просадка? Какие перспективы? Проценты по депозитам низкие. Куда в этом случае можно инвестировать валюту? Переход на цифровые деньги и что будет с наличкой. Сколько будет существовать наличка. Перспективы курса гривны в 2023 году. Какие 5 реформ Украине необходимо провести в первую очередь.

Из Украины уехали 12 млн: кого вернуть будет сложнее всего

Из-за войны из Украины выехали около 12 млн украинцев, а оставшиеся — обеднели на 80%. Удастся ли украинскому государству вернуть его главный актив — людей, и что можно сделать для улучшения демографической ситуации, объяснила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Источник: МинФин