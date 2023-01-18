Binance получила разрешение на работу в Польше

Криптовалютная биржа Binance получила одобрение польских властей в качестве провайдера услуг виртуальных активов на работу в стране. Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи.

Фото: binance.com

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«Binance рада сообщить, что она расширяет свое местное присутствие в Польше, а также сохраняет приверженность полному соблюдению нормативных требований», — говорится в сообщении.

Пользователи платформы из Польши должны подписать новые правила и условия, чтобы иметь возможность продолжать пользоваться сервисами.

Компания также объявила о планах по увеличению числа сотрудников подразделения, проведению мероприятий и образовательных инициатив.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Binance объявила о завершении 22-го ежеквартального сжигания токенов BNB. Всего было уничтожено немногим более 2 млн BNB общей стоимостью около $575 млн (курс указан по данным биржи — $278).

Источник: МинФин