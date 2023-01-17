Казахстан изменил правила въезда и пребывания иностранцев в стране

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Новые правила вступят в силу 27 января, передает российский «Коммерсант».

Фото: focus.ua

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Что известно

Ранее в республике действовал так называемый «визаран» — пересечение границы государства для восстановления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли уехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».

Теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода 180 дней.

В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. На тех, у кого есть разрешение на временное проживание, новые правила не распространяются.

Отказаться от «визарана» предлагало МВД Казахстана в ноябре 2022 года. Изменение миграционных правил предлагалось с целью обеспечения контроля за въездом иммигрантов в страну, а также борьбы с нелегальной миграцией.

В 2022 году в Казахстан въехало более 5,6 млн иностранцев. По данным МВД страны, 2,9 млн из них были россиянами.

Источник: МинФин