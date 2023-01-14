Курс валют на вечер 13 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 13 января Закрытие 13 января Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,66/40,06 39,55/39,95 11/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,65 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,42−40,59, евро — 42,79−43,07 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин